Covid | Gb sperimenta immunizzazione con due vaccini diversi

Ultime Notizie dalla rete : Covid sperimenta

Agenzia ANSA

Uno studio è stato avviato nel Regno Unito per verificare l'efficacia dell'immunizzazione anti-Covid con due vaccini differenti, anziché uno solo come avviene attualmente per la prima dose e il richiamo. Lo studio è gestito dal National Immunisation Schedule Evaluation Consortium e coinvolge ...