Covid Basilicata, oggi 70 contagi e 3 morti: bollettino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 70 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 4 febbraio. Si registrano altri 3 morti nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.119 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale. I lucani guariti sono 24. Per il settimo giorno consecutivo è stato rivisto il numero delle guarigioni ”a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità”, come precisa la task force regionale, con ulteriori 26 guarigioni. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi registrano una lieve risalita a 3.220 (+19) mentre sono 9.495 (+50) le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 322 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 70 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 4 febbraio. Si registrano altri 3nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.119 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale. I lucani guariti sono 24. Per il settimo giorno consecutivo è stato rivisto il numero delle guarigioni ”a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme-19 della Regionee dell’Istituto Superiore di Sanità”, come precisa la task force regionale, con ulteriori 26 guarigioni. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi registrano una lieve risalita a 3.220 (+19) mentre sono 9.495 (+50) le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 322 ...

