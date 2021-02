Covid | a Torre del Greco tre morti in 24 ore | sale a 92 il bilancio complessivo delle vittime

RedazioneTvcity : Covid a Torre del Greco: oggi 17 nuovi positivi e 3 decessi - - occhio_notizie : Covid a Torre del Greco, il bollettino di oggi 3 febbraio: 17 casi e 3 decessi - magazinepragma : Torre Annunziata, ultimo bollettino Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Torre

- eVax, ideato da Takis e sviluppato con Rottapharm Biotech, a differenza dagli altri ... Adel Greco chiusa una scuola dell'infanzia per sanificazione. Mentre sono 16 gli studenti, 2 i ......osservare l'orario dalle 12 alle 17 (ultima salita dalle 16.15) e come da normativa anti- 19 ... Solo nei giorni feriali Ladegli Asinelli è infatti parificata ai musei e come quel tipo di ...Sale a 2.432 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 1.677 guarite e 36 decedute.Castellammare di Stabia – La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud hanno comunicato che sono 29 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) ieri 3 febbraio 2021. an ...