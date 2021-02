Cosa sono gli anticorpi monoclonali e come funzionano? (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Aifa, tramite la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha autorizzato l’uso dei due anticorpi monoclonali anti-Covid Eli Lilly e Regeneron: verranno utilizzati su pazienti ad alto rischio in fase precoce, ovvero a anziani, obesi, diabetici, cardiopatici ed entro 72 ore dall’inizio dei primi sintomi lievi. I monoclonali spiega Repubblica, costano intono a 2mila euro a dose. Guido Rasi, ex direttore dell’Ema e microbiologo all’università di Tor Vergata a Roma spiega che si tratta di “anticorpi sintetici, cioè ottenuti in laboratorio da un solo tipo di cellula immunitaria, sulla base di quelli più efficaci prodotti naturalmente dai pazienti già immunizzati al Covid 19». I monoclonali riconoscono e si legano alla proteina spike, che il virus utilizza per entrare nelle ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Aifa, tramite la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha autorizzato l’uso dei dueanti-Covid Eli Lilly e Regeneron: verranno utilizzati su pazienti ad alto rischio in fase precoce, ovvero a anziani, obesi, diabetici, cardiopatici ed entro 72 ore dall’inizio dei primi sintomi lievi. Ispiega Repubblica, costano intono a 2mila euro a dose. Guido Rasi, ex direttore dell’Ema e microbiologo all’università di Tor Vergata a Roma spiega che si tratta di “sintetici, cioè ottenuti in laboratorio da un solo tipo di cellula immunitaria, sulla base di quelli più efficaci prodotti naturalmente dai pazienti già immunizzati al Covid 19». Iriconoscono e si legano alla proteina spike, che il virus utilizza per entrare nelle ...

