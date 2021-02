Conte apre al governo Draghi, ma deve essere politico. Cosa vuol dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppe Conte ha detto sì. Ma anche se. L’ormai quasi ex presidente del Consiglio ha pubblicamente dato il suo ok alla nascita del prossimo governo guidato da Mario Draghi. Non che fosse necessario ovviamente, ma è chiaro che il suo via libera – arrivato dopo le invocazioni in tal senso del Partito democratico, vedi l’intervista di Dario Franceschini all’Huffington Post, e in seguito all’apertura di questa mattina da parte di Luigi Di Maio – dovrebbe facilitare il processo di avvicinamento dei cinquestelle, o comunque di una loro parte rilevante, all’ex presidente della Banca centrale europea. Attenzione però, perché il diavolo, come sempre accade, si nasconde nei dettagli: nell’incontro con la stampa di oggi pomeriggio Conte ha insistito ripetutamente sulla natura politica, e non tecnica, dell’esecutivo che ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppeha detto sì. Ma anche se. L’ormai quasi ex presidente del Consiglio ha pubblicamente dato il suo ok alla nascita del prossimoguidato da Mario. Non che fosse necessario ovviamente, ma è chiaro che il suo via libera – arrivato dopo le invocazioni in tal senso del Partito democratico, vedi l’intervista di Dario Franceschini all’Huffington Post, e in seguito all’apertura di questa mattina da parte di Luigi Di Maio – dovrebbe facilitare il processo di avvicinamento dei cinquestelle, o comunque di una loro parte rilevante, all’ex presidente della Banca centrale europea. Attenzione però, perché il diavolo, come sempre accade, si nasconde nei dettagli: nell’incontro con la stampa di oggi pomeriggioha insistito ripetutamente sulla natura politica, e non tecnica, dell’esecutivo che ...

riotta : Conte fa quel che doveva, apre a Draghi, chiede a Grillo, Pd e Leu di sostenerlo a loro volta spiega perché governo… - Adnkronos : #Conte apre strada a #M5S per #Draghi ma frena su ingresso in squadra - CarloCalenda : Si apre la crisi su Conte senza dire che è su Conte, si discute di come chiudere la crisi facendo finta di non disc… - morettweet : RT @Corriere: «Rompiamo gli schemi». Raggi, delusa da Conte, adesso fa il tifo per Draghi - conci66aa : RT @GiancarloDeRisi: Per Salvini su Draghi basta giochi di prestigio della sinistra, allora meglio chiarire: 'Se c'è voglia di un Paese che… -