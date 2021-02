Centrodestra spaccato su Draghi: il giudizio dopo programma e elenco ministri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al vertice di ieri i leader avrebbero deciso di rinviare ogni giudizio sul premier incaricato a dopo le consultazioni. Un modo per evitare di scontrarsi sul vero nocciolo della questione: votare o meno la fiducia a 'Super Mario' Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al vertice di ieri i leader avrebbero deciso di rinviare ognisul premier incaricato ale consultazioni. Un modo per evitare di scontrarsi sul vero nocciolo della questione: votare o meno la fiducia a 'Super Mario'

FirenzePost : Centrodestra spaccato su Draghi: il giudizio dopo programma e elenco ministri - infoitinterno : M5S spaccato Di Maio | “Il movimento sia compatto” Salvini | “Il centrodestra unito ascolterà il presidente incaric… - doloresebasta : RT @Virus1979C: quindi il centrodestra è spaccato, Forza italia vuole il si, la meloni astensione, e la lega vuole vedere. come mai non l… - salfasanop : Dobbiamo aspettarci Zingaretti che dopo le consultazioni di Draghi balbetta 'siamo per un governo politico'? M5S s… - serebellardinel : RT @Agenzia_Dire: #Governo #Draghi, #centrodestra spaccato: #Salvini media tra #Meloni e #ForzaItalia -