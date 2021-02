Carcere savonese | sopralluogo del Ministero nelle aree del Comune di Cairo Montenotte

savonanews : Carcere nel savonese, Franco Vazio (Pd): 'I sopralluoghi danno nuova spinta al progetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Carcere savonese

IVG.it

Mi aggiornerò per riconvocare il tavolo di coordinamento territoriale con i nostri Parlamentari e Consiglieri Regionali e gli Amministratori Locali tutti nei prossimi giorni.': ......] Navigazione articoli Percepivano indebitamente i buoni spesa: 137 persone scoperte dalla Guardia di Finanza di Savonanel, oggi primo sopralluogo in Valbormida della delegazione ...È proseguita questa mattina l'attività di esame da parte dei Funzionari del Ministero di Giustizia nelle aree messe in disponibilità per la collocazione della ...Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di altra droga e del materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi Due arresti per droga da parte della squadra mobile a Lavagnola dopo ...