Brescia | focolaio di variante inglese nel Comune di Corzano | un cittadino su dieci è positivo Autorità pensano a una zona rossa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Neldi, in provincia di, è scoppiato undidel Covid-19. Lein queste ore stanno per questo pensando di chiudere il Paese in entrata e uscita, creando di fatto unalocalizzata, come successo nel corso della prima ondata di coronavirus in diverse zone d’Italia. Il 10% dei 1.400 cittadini è infatti risultatoal tampone e delle 140 persone attualmente contagiate “il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementare e della materna che a loro volta hanno contagiato i familiari”, spiega il sindaco Giovanni Benzoni, anche lui. Il primoha già deciso di chiudere le scuole fino all’8 ...