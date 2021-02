Bosch - Denner | Elettriche a emissioni zero solo se si usano le fonti rinnovabili

(Di giovedì 4 febbraio 2021) "Le autosono ase vengono alimentate da elettricità generata da". Lo ha ricordato Volkmar, numero uno della, riaccendendo il grande dibattito sulla sostenibilità della transizione verso la propulsione elettrica: quello, per capirci, iniziato da Akio Toyoda e da noi sottoposto al fact-checking su Quattroruote di febbraio. Alla presentazione dei risultati finanziari preliminari dell'esercizio 2020, l'ad della multinazionale tedesca ha dunque sottolineato alcune criticità al riguardo e i cambiamenti in atto nel settore automobilistico: nondal punto di vista ambientale, ma pure da quello economico. Riproponendo, almeno in parte, i dubbi già sollevati dal presidente del ...

Per questo dobbiamo ringraziare soprattutto i nostri collaboratori per il loro straordinario impegno" ha affermato Volkmar, Ceo di, presentando i dati economici preliminari. Nonostante ...'Le auto elettriche sono a emissioni zero solo se vengono alimentate da elettricità generata da fonti rinnovabili'. Lo ha ricordato Volkmar, numero uno della, riaccendendo il grande dibattito sulla sostenibilità della transizione elettrica: quello, per capirci, iniziato da Akio Toyoda e da noi sottoposto al fact - checking ...