Bimbo ucciso a Castel Volturno | patrigno davanti al giudice La madre in ospedale per crollo emotivo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Comparirà domani,alper le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, il nigeriano Omar Khalifa, accusato di aver maltrattato e(Caserta) undi due anni, figlio della compagna, che glielo aveva affidato per andare a lavoro. Khalifa, 26 anni, assistito dall’avvocato Felice Belluomo, incontrerà il magistrato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è detenuto dal giorno del delitto, per la convalida del fermo disposto dalla Procura; l’immigrato dovrà difendersi dall’accusa di omicidio e maltrattamenti. Intanto la mamma del piccolo, operatrice socio-sanitaria di origine liberiana, è stata ricoverata all’di Sessa ...

FebeDiCencrea : RT @autocostruttore: Bimbo di due anni ucciso dal patrigno nigeriano a botte, mentre la madre è al lavoro, a Castel Volturno. #nigerianodel… - enricomaino : RT @autocostruttore: Bimbo di due anni ucciso dal patrigno nigeriano a botte, mentre la madre è al lavoro, a Castel Volturno. #nigerianodel… - RdiMilano : RT @autocostruttore: Bimbo di due anni ucciso dal patrigno nigeriano a botte, mentre la madre è al lavoro, a Castel Volturno. #nigerianodel… - dorina08076812 : RT @autocostruttore: Bimbo di due anni ucciso dal patrigno nigeriano a botte, mentre la madre è al lavoro, a Castel Volturno. #nigerianodel… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo ucciso

Non ha mai visitato Alice Sebesta , la mamma affetta da un disturbo schizofrenico che hain carcere i figli di 6 e 19 mesi durante la detenzione , nonostante le "ripetute" richieste ... il...- - > La ricostruzione dell'accaduto La madre aveva affidato ilal compagno, come di solito ...stato sequestrato e su di lui verrà eseguita l 'autopsia per stabilire in che modo sia stato...Coltellate e grida. Le sirene della polizia rompono il silenzio della notte. Quando gli agenti arrivano, trovano tracce di sangue.Una lettera corale dedicata ai genitori del bimbo di 8 anni ucciso nel 1994 a Messina. I genitori donarono organi e vestiti del piccolo: “Grazie per avere cambiato il mondo”, scrivono gli studenti del ...