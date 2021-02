Vedere all’opera il più grande telescopio dell’Australia è uno spettacolo

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) È una delle punte di diamante dell’osservazione astronomica dell’emisfero australe, e ha consentito negli ultimi anni di indagare gli aspetti più misteriosi di numerosissime galassie: parliamo dell’Anglo Australian Telescope, presso la Siding Spring University, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. E in particolare, allo strumento Sami, grazie al quale i ricercatori hanno potuto studiare oltre 3mila galassie. I risultati hanno consentito agli astronomi di tutto il mondo dida vicino come le galassie che ci circondano interagiscono tra loro, come si sono evolute, come si muovono nel tempo, quali siano i tratti distintivi di ognuna: rigonfiamenti, aloni gassosi, dischi, ma non solo. Ed è sempre più chiaro che non esistono due galassie uguali tra loro. In questo video, appena diffuso dall’Australian Astronomical Observatory, vedrete il grosso strumento in azione, ...