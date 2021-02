Simone Inzaghi: no alla squalifica, sì alla multa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Simone Inzaghi non sconterà nemmeno una giornata di squalifica. Il tecnico biancoceleste ha avviato le pratiche per il patteggiamento e quindi dovrà solamente pagare una multa. L’allenatore sarà accanto alla sua Lazio sia contro il Cagliari che contro l’Inter. Inzaghi: il tecnico rischia la squalifica Simone Inzaghi, niente squalifica per l’allenatore? Sembrerebbe proprio di no. La Procura Federale della FGIC aveva aperto un’indagine ai danni di Simone Inzaghi per un episodio di blasfemia. L’allenatore piacentino durante la partita Lazio – Sassuolo si sarebbe fatto scappare un’espressione davvero poco felice. Il tecnico, difeso dall’avvocato Sara Agostini, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021)non sconterà nemmeno una giornata di. Il tecnico biancoceleste ha avviato le pratiche per il patteggiamento e quindi dovrà solamente pagare una. L’allenatore sarà accantosua Lazio sia contro il Cagliari che contro l’Inter.: il tecnico rischia la, nienteper l’allenatore? Sembrerebbe proprio di no. La Procura Federale della FGIC aveva aperto un’indagine ai danni diper un episodio di blasfemia. L’allenatore piacentino durante la partita Lazio – Sassuolo si sarebbe fatto scappare un’espressione davvero poco felice. Il tecnico, difeso dall’avvocato Sara Agostini, ...

MoliPietro : Simone Inzaghi: no alla squalifica, sì alla multa - RicciGianm : RT @g_iallorossi: Bestemmie in campo, paga solo #Cristante. #Buffon graziato, e Simone #Inzaghi se la caverà con una multa. La legge non… - CalcioWeb : #Vavro lancia bordate nei confronti di #SimoneInzaghi - LeleRoma1976 : RT @g_iallorossi: Bestemmie in campo, paga solo #Cristante. #Buffon graziato, e Simone #Inzaghi se la caverà con una multa. La legge non… - _SiGonfiaLaRete : #Sconcerti: 'Se vince a #Torino il #Napoli è terzo. Manca il #rinnovo? Ci sono Simone #Inzaghi e #Fonseca che sono… -