"Siamo pronti a contribuire con le nostre idee a questa sfida", Zingaretti apre a Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Onestamente, 'anche per sua responsabilità' diretta, il Pd non ne è uscito bene dal bailamme che ha portato al 'licenziamento' di Conte. Troppe cose non dette, ed altrettanti 'mal di pancia', sopportati pur di restare lì, in quella maggioranza asfittica e contraddittoria. Poi, il rapporto contrastato e contrastante con il M5s: l'impietosa raffigurazione dell'esperienza di uno degli ultimi 'veri' partiti italiani, 'assoggettato' alle bizze di un'accolita di 'pseudo-politici' emersi dal web. Come se non si fosse mai consumata quella indegna, vergognosa, umiliazione di quando Bersani fu trattato come uno straccio, in diretta tv, da una tavolata di presuntuosi 'sbarbatelli'. Una scena che grida ancora oggi vendetta!

