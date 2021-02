Sanremo 2021, il protocollo Rai: mascherine, premi in un carrello, artisti senza codazzo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amadeus Mascherina Ffp2 e guanti per tutti, misurazione della temperatura, distanziamenti obbligatori anche sul palco. premi e bouquet di fiori consegnati su un carrello opportunamente igienizzato. Sono solo alcune delle stringenti norme anti-Covid che la Rai ha predisposto nel protocollo inviato al Cts in vista del Festival di Sanremo 2021. Le regole contenute nel documento sono minuziose e prospettano la realizzazione di una kermesse completamente stravolta nelle sue liturgie e nelle sue abitudini. Quasi un non-Festival. A riportare i dettagli del protocollo è il Corriere della Sera. Oltre alle già citate mascherine e ai guanti, gli spazi dell’Ariston saranno disseminati di distributori di gel disinfettante. Ci saranno percorsi obbligati di entrata e uscita, e ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amadeus Mascherina Ffp2 e guanti per tutti, misurazione della temperatura, distanziamenti obbligatori anche sul palco.e bouquet di fiori consegnati su unopportunamente igienizzato. Sono solo alcune delle stringenti norme anti-Covid che la Rai ha predisposto nelinviato al Cts in vista del Festival di. Le regole contenute nel documento sono minuziose e prospettano la realizzazione di una kermesse completamente stravolta nelle sue liturgie e nelle sue abitudini. Quasi un non-Festival. A riportare i dettagli delè il Corriere della Sera. Oltre alle già citatee ai guanti, gli spazi dell’Ariston saranno disseminati di distributori di gel disinfettante. Ci saranno percorsi obbligati di entrata e uscita, e ...

