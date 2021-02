Programmi TV di stasera, mercoledì 3 febbraio 2021. Su Italia1 «ll Principe Cerca Moglie» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Principe Cerca Moglie Rai1, ore 20.35: Coppa Italia – Napoli vs Atalanta Al Diego Armando Maradona di Napoli, gli azzurri di Rino Gattuso, ormai in rottura prolungata con il presidente De Laurentiis, ospitano l’Atalanta, che nei quarti ha eliminato la Lazio salvo poi subire, dai biancocelesti, una clamorosa batosta interna in campionato, quattro giorni dopo: Napoli-Atalanta sarà commentata da Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Bruno Gentili nello studio in esterna e Fabrizio Tumbarello a bordocampo. Rai2, ore 21.20: La Caserma Sono pronte nuove sfide per i 21 ragazzi protagonisti de La Caserma, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Nel secondo appuntamento arrivano in caserma otto nuovi ragazzi, pronti a indossare la divisa militare: Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) IlRai1, ore 20.35: Coppa Italia – Napoli vs Atalanta Al Diego Armando Maradona di Napoli, gli azzurri di Rino Gattuso, ormai in rottura prolungata con il presidente De Laurentiis, ospitano l’Atalanta, che nei quarti ha eliminato la Lazio salvo poi subire, dai biancocelesti, una clamorosa batosta interna in campionato, quattro giorni dopo: Napoli-Atalanta sarà commentata da Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Bruno Gentili nello studio in esterna e Fabrizio Tumbarello a bordocampo. Rai2, ore 21.20: La Caserma Sono pronte nuove sfide per i 21 ragazzi protagonisti de La Caserma, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Nel secondo appuntamento arrivano in caserma otto nuovi ragazzi, pronti a indossare la divisa militare: Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, ...

PlumeFrancesca : Stasera, data la grande “Frabotta di Kulusevski” delle oppiners (me facente parte, ma sintonizzata sulla Rai) alla… - Bob6Rock : #crisidigoverno : anche stasera si sente la sua mancanza in #tv ... tutti i vari programmi di informazione sono rim… - EudaimonM : RT @sthaegma: Comunque Run BTS e Running Man mi fanno ridere come con Stasera tutto è possibile Proprio i miei top3 e unici programmi che m… - sthaegma : Comunque Run BTS e Running Man mi fanno ridere come con Stasera tutto è possibile Proprio i miei top3 e unici progr… - IreneVerr : Seguiamo insieme la terza puntata di #staseratuttoepossibile #rai2 #terzapuntata -