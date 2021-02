Polizia provinciale | nel 2020 recuperati 650 animali in difficoltà o deceduti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nell’annol’attività delladella Provincia di Bergamo non ha conosciuto soste, mantenendo costante il presidio e il controllo del territorio finalizzato alla tutela della fauna selvatica, alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di caccia e pesca, al recupero della fauna selvatica ferita o ine alla tutela delle attività agricole e zootecniche. Di seguito alcuni numeri del bilancio delle attività dello scorso anno (tra parentesi il confronto con il dato 2019): Sono stati accertati oltre 140 illeciti amministrativi (117 nel 2019) e 38 (31) illeciti penali in materia venatoria, emersi durante i controlli effettuati su oltre 600 cacciatori. La maggior parte delle violazioni ha riguardato l’uso di mezzi vietati per abbattere e catturare fauna selvatica; Sul fronte del contenimento dei danni ...