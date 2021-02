Pier Cortese è tornato con “Tu non mi manchi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo un’assenza che durava dal 2009 è tornato Pier Cortese: “Tu non mi manchi” è il nuovo singolo che anticipa il prossimo disco di inediti Negli ultimi dodici anni Pier Cortese ha calcato palchi, scritto brani per autori importanti e condiviso progetti con artisti contemporanei, ma il suo ultimo album da cantautore risale al 2009. Ecco perché… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo un’assenza che durava dal 2009 è: “Tu non mi” è il nuovo singolo che anticipa il prossimo disco di inediti Negli ultimi dodici anniha calcato palchi, scritto brani per autori importanti e condiviso progetti con artisti contemporanei, ma il suo ultimo album da cantautore risale al 2009. Ecco perché… L'articolo Corriere Nazionale.

E' uscito il 19 gennaio il nuovo singolo di Pier Cortese Tu Non Mi Manchi ( FioriRari / distribuzione Artist First ). Il brano anticipa il prossimo disco di inediti del musicista, cantautore e produttore romano che sarà pubblicato nel 2021. Una ...

Roma - Negli ultimi dodici anni Pier Cortese ha calcato palchi, scritto brani per autori importanti e condiviso progetti con artisti contemporanei, ma il suo ultimo album da cantautore risale al 2009. Ecco perché il musicista, ...

