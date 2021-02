Palazzo terminal bus | Pepe | “Non sono rispettate norme per il progetto di finanza”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fausto, dirigente PD nonché ex sindaco di Benevento. Di seguito il testo: “Ho letto l’ultima “puntata” di Altrabenevento relativamente alla vicenda deldidi Piazza Risorgimento e area, presentato dalla LUMODE, e ricordo come io stesso in un Consiglio Comunale del novembre 2016, espressi notevoli perplessità. Di fatto ildiad iniziativa privata presentato dalla LUMODE al Comune di Benevento, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, ha diversi problemi procedurali, nel senso che non ha di fatto ottemperato alle procedure più elementari della legge sui LL.PP., del Codice dei Contratti e direttive ANAC. Innanzitutto manca la scelta del Promotore privato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo terminal

Cronache Maceratesi

L'ex Venanzetti durante i lavori di rimozione del bancone Questa mattina nei locali del... «La mia gestione del, per una serie di motivi che in futuro renderò noti, va verso la ...L'ex Venanzetti durante i lavori di rimozione del bancone Questa mattina nei locali del... «La mia gestione del, per una serie di motivi che in futuro renderò noti, va verso la ...Fra le ipotesi la soluzione interna (con Gagliani, Paroli o la piombinese Macii), le “stellette” di Tarzia, Agostinelli o Busdraghi, il manager Cioni e l’outsider Caridi ...Aperte in data odierna le offerte pervenute nell’ambito dell’asta indetta per il bando che assegnava in concessione ...