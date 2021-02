Nuova storia d’amore per Francesca Fioretti | ha una relazione con Kolarov

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle scorse ore si è sfogata. Ed è tornata a parlare di Davide Astori. Delle ultime indiscrezioni pubblicate sulle indagini che riguardano la sua morte. L'ex compagna del giocatore della Fiorentina, da lui ha avuto anche una bimba, ha voluto spiegare che anche quanto detto dall'ultima super perizia non è una verità definitiva sulla morte del calciatore.Questa mattina però si parla anche della sua vita privata e di un nuovo amore dal quale avrebbe ricominciato. Quello con, giocatore dell'Inter. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi e si parla di unache dura ormai da qualche mese. Il calciatore, descritto come un uomo dal carattere duro, accanto a lei sembra dolcissimo. Golssip.

pompeii_sites : Nuova uscita / New issue - plutoniss : Esame di storia della filosofia medievale preparato ascoltando i soundtracks di Hunger Games nuova esperienza mistica - markgmm : Emiliano,su parere Lo Palco,narra che è rischiosa zona gialla. Ma che bravo.Tira fuori pure le varianti.Lo sa che n… - ilbuscemi : @fnicodemo @gliuppina @EmotionsMpib Ero sicuro che ti avrebbe fatto piacere.È un capitolo di approfondimento sui ca… - francescocosta : RT @PlebiscitoLibri: Il 7, alle 18, sulla pagina facebook della Birreria Oi, presenteremo 'Una storia americana'(@Librimondadori)di @franc… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova storia

Vatican News

Nel frattempo, il Team Flash stava cercando di costruire unaForza della Velocità artificiale ... senza la pandemia l'attrice sarebbe tornata un po' più avanti nella). L'entusiasmo dello ...... conferì per la prima volta nelladella Repubblica, un incarico a un non democristiano, nella persona di Ugo La Malfa. Fallito il suo tentativo, Pertini assunse unainiziativa convocando ...In Salento arriva una nuova sfida social che terrorizza i genitori dei ragazzini. Gli adolescenti di riprendono mentre si lanciano sulle auto in corsa ...Questa volta, il dottore si concentra sulle pressioni della famiglia, in particolare della figlia Jana, sulla necessità di un ricovero. In questo senso, è particolarmente delicata la posizione del dot ...