Niente Juventus, Scamacca resta al Genoa: l'ad Carnevali spiega la scelta del Sassuolo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Carnavali del Sassuolo spiega perché il Genoa non ha ceduto Scamacca. È stato al centro del calciomercato invernale, eppure alla fine Scamacca è rimasto in Liguria. A negoziare per lui è stata principalmente la Juventus, che ha intavolato continui contatti per circa un mese, fino alla decisione di mollare. Il calciatore è di proprietà del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

