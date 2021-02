Napoli-Atalanta, timore per Demme: si tocca la testa ed esce dal campo in barella (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Diego Demme lascia anzitempo il campo in Napoli-Atalanta. Preoccupazione per Diego Demme. Il centrocampista del Napoli al 66? della semifinale d’andata allo Stadio Maradona contro l’Atalanta è stato costretto a fermarsi. Il tedesco si è accasciato al suolo dopo una pallonata ricevuta da De Roon e comincia a toccarsi il volto. Immediato l’ingresso in campo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Diegolascia anzitempo ilin. Preoccupazione per Diego. Il centrocampista delal 66? della semifinale d’andata allo Stadio Maradona contro l’è stato costretto a fermarsi. Il tedesco si è accasciato al suolo dopo una pallonata ricevuta da De Roon e comincia arsi il volto. Immediato l’ingresso inQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - devrijnho : Come stanno giocando Atalanta e Napoli? - desprolijoeyp : #NapoliAtalanta il problema non è, solo, non vedere palla contro l'Atalanta, ma soffrire e tanto contro il Rjeka, c… -