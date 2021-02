Napoli-Atalanta: espulso Bangsbo, il preparatore atletico ex pupillo di Moggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle fasi iniziali del secondo tempo di Napoli-Atalanta di Coppa Italia è stato espulso Jens Bangsbo, il preparatore atletico degli orobici considerato come l’artefice di queste stagioni scoppiettanti – anche e soprattutto a livello fisico – della Dea. Il danese ha lavorato per tanti anni alla corte di Luciano Moggi alla Juventus (non senza qualche polemica e malignità sui social), quindi l’ingaggio da parte dei nerazzurri che ha rivitalizzato. Allo stadio Maradona, però, qualche protesta di troppo e così l’arbitro Fabbri l’ha allontanato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle fasi iniziali del secondo tempo didi Coppa Italia è statoJens, ildegli orobici considerato come l’artefice di queste stagioni scoppiettanti – anche e soprattutto a livello fisico – della Dea. Il danese ha lavorato per tanti anni alla corte di Lucianoalla Juventus (non senza qualche polemica e malignità sui social), quindi l’ingaggio da parte dei nerazzurri che ha rivitalizzato. Allo stadio Maradona, però, qualche protesta di troppo e così l’arbitro Fabbri l’ha allontanato. SportFace.

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - Robertolosanno : Indipendentemente da come finirà, l Atalanta merita di vincere. Questo è un brutto Napoli. Sicuramente ha le sue ma… - quagliaremario : #NapoliAtalanta l'atalanta potrebbe gestire la partita per poi giocarsela al ritorno,invece sta cercando in tutti i… -