Roma, 3 feb – L'Italia non è un Paese democratico, almeno non secondo i dettami della retorica democratica, per la semplice ragione che democrazie di quel genere non esistono. Ma non è neanche una dittatura, come disinvoltamente afferma spesso l'opinione pubblica sovranista. L'Italia è piuttosto una forma particolarissima di monarchia, che potremo chiamare "monarchia mammona". La crisi politica sfociata nell'incarico a Mario Draghi non fa eccezione, anzi, conferma la regola. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha gestito la delicata fase istituzionale sulla base di ragionamenti eminentemente politici. Lo spettro vero sono sempre state le elezioni, con la paura che vincesse il centrodestra (cosa quasi certa) e che la suddetta coalizione si trovasse a gestire i fondi europei e, soprattutto, l'elezione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella certifica La "sentenza" di Cacciari "Vi dico perché Draghi è la soluzione perfetta"

L'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi certifica in modo definitivo il 'decesso di un ceto politico incapace di tutto' . È netto il ... per le ragioni che il Presidente Mattarella ha spiegato ...

Da Cinquestelle no a Draghi, ma c'è il rischio scissione

... in cui il capo politico Vito Crimi certifica quello che, al momento, sembra l'annuncio di un voto ... «Ringrazio il Presidente Mattarella per aver cercato di consentire la nascita di un governo politico,...

Mattarella certifica il cambio di regime: siamo una monarchia mammona Il Primato Nazionale Mattarella, Renzi e Draghi, il Commissario dell’Italia (non del Parlamento) che aspettavamo da decenni

Gli amanti del genere HOUSE of CARDS non potrebbero essere più contenti per l’esito che ha preso la crisi di governo: se non fosse mancanza di rispetto per il Capo dello Stato verrebbe da pensare che ...

FTSE Mib alla prova di Mario Draghi, come reagirà il mercato?

L'ex presidente della BCE oggi incontrerà Mattarella alle 12. Ipotesi governo tecnico guidato da Draghi piace ai mercati. Vediamo come operare con i Certificati Turbo24 ...

