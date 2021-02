Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un grave Lutto ha colpito Dayane Mello. E’ morto suo fratello Lucas, di 27 anni. La ragazza è uscita momentaneamente dalla casa del “Grande fratello Vip 5”, di cui è una finalista, per essere avvisata. A dare la notizia è stato un altro fratello di Dayane, Juliano, che recentemente si era collegato con la sorella nel corso di una puntata del reality. Juliano ha annunciato quanto accaduto con una storia su Instagram. Juliano ha cambiato la propria immagine profilo su Instagram con una foto nera con la scritta “fratello in Lutto” annunciando quanto accaduto in una storia. “Oggi io e la mia famiglia siamo in Lutto, per la perdita prematura di mio fratello, ma so che è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un graveha colpito. E’suo, di 27 anni. La ragazza è uscita momentaneamente dalla casa del “GrandeVip 5”, di cui è una finalista, per essere avvisata. A dare la notizia è stato un altrodi, Juliano, che recentemente si era collegato con la sorella nel corso di una puntata del reality. Juliano ha annunciato quanto accaduto con una storia su Instagram. Juliano ha cambiato la propria immagine profilo su Instagram con una foto nera con la scritta “in” annunciando quanto accaduto in una storia. “Oggi io e la mia famiglia siamo in, per la perdita prematura di mio, ma so che è ...

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - giovannagasbi : RT @GrandeFratello: Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ri… - girlswithpxwer : RT @GrandeFratello: Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ri… - Amores11111 : RT @GrandeFratello: Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ri… -