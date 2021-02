LIVE Buducnost-Virtus Bologna 0-0, EuroCup basket in DIRETTA: si comincia! Squadre in bagarre (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE! AL VIA IL PRIMO QUARTO. ARRIVANO I QUINTETTI BASE Buducnost: Cobbs, Ejim, Nikolic, Reed, ZugicVirtus Bologna: Markovic, Ricci, Weems, Teodosic, Gamble 18.55 Inizia la procedura d’ingresso in campo delle Squadre e degli arbitri. 18.50 Gli allenatori caricano le Squadre prima dell’inizio della contesa. h 18.45 Dopo la partita d’andata, sarà ancora Amedeo della Valle – idealmente – contro Marco Belinelli, chi vincerà il duello? h 18.40 Venti minuti alla palla a due. h 18.35 Squadre in campo per il riscaldamento. h 18.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Buducnost-Virtus Bologna, partita valida per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI PARTE! AL VIA IL PRIMO QUARTO. ARRIVANO I QUINTETTI BASE: Cobbs, Ejim, Nikolic, Reed, Zugic: Markovic, Ricci, Weems, Teodosic, Gamble 18.55 Inizia la procedura d’ingresso in campo dellee degli arbitri. 18.50 Gli allenatori caricano leprima dell’inizio della contesa. h 18.45 Dopo la partita d’andata, sarà ancora Amedeo della Valle – idealmente – contro Marco Belinelli, chi vincerà il duello? h 18.40 Venti minuti alla palla a due. h 18.35in campo per il riscaldamento. h 18.30 Buonasera e benvenuti allatestuale di, partita valida per la ...

