L'effetto Draghi sulle borse, le banche già esprimono il loro consenso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Spinta al rialzo in borsa con i bancari in prima fila dopo la notizia del mandato esplorativo per un nuovo Governo Mario Draghi stamane ha ricevuto il mandato esplorativo per formare un nuovo governo. Ora spetta alle consultazione dell'ex presidente della Banca Centrale Europea con i gruppi parlamentari. In sostanza, occorre il sostegno del parlamento, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

