La libertà di essere femmina. Ecco le canzoni della Gréco - (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mauro Zanon Grandi parolieri, da Sartre a Leo Ferré, per la leggenda della musica francese. Che fece impazzire proprio tutti Liberté, égalité, féminité. Sono le tre parole che riassumono la vita intensa e fuori dal comune di Juliette Gréco, cantante e musa ispiratrice della Saint-Germain-des-Prés esistenzialista, morta a 93 anni lo scorso settembre, ma è anche il titolo dell'album postumo che racchiuderà le tredici canzoni più emblematiche della sua carriera e che uscirà per la Decca il prossimo 5 marzo. Indomita, disobbediente, Juliette Gréco guardava al futuro. Cantando, ridendo, amando, ha marciato contro qualsiasi forma di sottomissione, su tutti i fronti: repubblicano, artistico, amoroso Juliette Gréco ha vissuto in piedi. Il suo magnetismo ha ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mauro Zanon Grandi parolieri, da Sartre a Leo Ferré, per la leggendamusica francese. Che fece impazzire proprio tutti Liberté, égalité, féminité. Sono le tre parole che riassumono la vita intensa e fuori dal comune di Juliette, cantante e musa ispiratriceSaint-Germain-des-Prés esistenzialista, morta a 93 anni lo scorso settembre, ma è anche il titolo dell'album postumo che racchiuderà le tredicipiù emblematichesua carriera e che uscirà per la Decca il prossimo 5 marzo. Indomita, disobbediente, Julietteguardava al futuro. Cantando, ridendo, amando, ha marciato contro qualsiasi forma di sottomissione, su tutti i fronti: repubblicano, artistico, amoroso Julietteha vissuto in piedi. Il suo magnetismo ha ...

Cook attacca duramente i social: dalla diffusione di teorie complottiste «rischio catastrofe ... Il Sole 24 ORE