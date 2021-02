Intesa Sanpaolo, piattaforma “For Funding” al top classifica Donation di Starteed (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo si aggiudica il primo posto nel settore del crowdFunding, avendo raccolto in Italia donazioni per circa 9,76 miliardi di euro nel 2020. La sua piattaforma “For Funding” si è affermata infatti al top della classifica delle 25 piattaforme italiane della tipologia Donation e Reward, secondo il report 2020 di Starteed, che offre una mappatura delle principali tendenze del mondo della raccolta fondi in Italia. Dal report emerge anche l’aumento della propensione al dono degli italiani, rivolta non solo a campagne destinate all’emergenza sanitaria, e la costante crescita del lending (+75%), ovvero il prestito di capitali, dal quale deriva più della metà della raccolta del crowdFunding. Il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) –si aggiudica il primo posto nel settore del crowd, avendo raccolto in Italia donazioni per circa 9,76 miliardi di euro nel 2020. La sua“For” si è affermata infatti al top delladelle 25 piattaforme italiane della tipologiae Reward, secondo il report 2020 di, che offre una mappatura delle principali tendenze del mondo della raccolta fondi in Italia. Dal report emerge anche l’aumento della propensione al dono degli italiani, rivolta non solo a campagne destinate all’emergenza sanitaria, e la costante crescita del lending (+75%), ovvero il prestito di capitali, dal quale deriva più della metà della raccolta del crowd. Il ...

