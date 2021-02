I cinque tipi di emigrante: dal criptoleghista al drogato di sudismo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli emigrati, oggi anche noti con il termine assai à la page “expat”, sono potenzialmente classificabili secondo un numero finito di categorie. Le seguenti, pur non costituendo un esaustivo elenco di tali categorie, ne esemplificano e ne individuano alcune tra le fondamentali. Ciascun emigrato può appartenere a una o più di esse, in diverse fasi della propria vita di “lontano dalla propria patria”. Il criptoleghista A questa categoria appartengono le persone che si riscoprono secessioniste appena si imbarcano a Lamezia Terme per fare scalo a Orio al Serio. Iniziano notando l’ordine meticoloso con il quale i tramezzini sono disposti sul bancone dai bar orobici e vanno avanti ad oltranza trasformando progressivamente l’impeto in veemenza. Sono tutori dell’ordine, attivissimi sulle chat dei genitori delle scuole del primo e secondo ciclo. Se non finiscono col diventare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli emigrati, oggi anche noti con il termine assai à la page “expat”, sono potenzialmente classificabili secondo un numero finito di categorie. Le seguenti, pur non costituendo un esaustivo elenco di tali categorie, ne esemplificano e ne individuano alcune tra le fondamentali. Ciascun emigrato può appartenere a una o più di esse, in diverse fasi della propria vita di “lontano dalla propria patria”. IlA questa categoria appartengono le persone che si riscoprono secessioniste appena si imbarcano a Lamezia Terme per fare scalo a Orio al Serio. Iniziano notando l’ordine meticoloso con il quale i tramezzini sono disposti sul bancone dai bar orobici e vanno avanti ad oltranza trasformando progressivamente l’impeto in veemenza. Sono tutori dell’ordine, attivissimi sulle chat dei genitori delle scuole del primo e secondo ciclo. Se non finiscono col diventare ...

napolista : I cinque tipi di emigrante: dal criptoleghista al drogato di sudismo Poi c’è lo schietto: una sua frase su quattro… - irishmanxstan : Quando c’è porta per te e arrivano cinque tipi e tu sei lì tipo allora quello a sinistra con la barba è zayn AHAHAH… - PoliteKosmo : RT @KersevanRoberto: Ogni penetrazione ospita 'qualcosa', dove qualcosa puo' essere un dispositivo per il riscaldamento del plasma (ce ne s… - KersevanRoberto : Ogni penetrazione ospita 'qualcosa', dove qualcosa puo' essere un dispositivo per il riscaldamento del plasma (ce n… - lellomariello : Esistono 3 tipi di narcisista: 1) chi si guarda allo specchio più di cinque volte al giorno. 2) chi si fa un self… -