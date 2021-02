I 5 Stelle si spaccano tra poltronisti e chi dice no a Draghi (sperando nel voto) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – I 5 Stelle si spaccano in due tra governisti alias poltronisti e chi non vuole Draghi premier: il M5S rischia la scissione. Nel giorno dell’incarico conferito da Mattarella all’ex numero uno della Bce, che ha accettato di provare a formare un governo istituzionale, tra i 5 Stelle regna sovrano il caos. Il capo politico reggente del M5S Vito Crimi detta la linea: nessun sostegno a un governo tecnico presieduto da Draghi. Stasera l’assemblea congiunta dei parlamentari 5 Stelle Ma nel M5S non c’è alcuna compattezza. A poche ore dalla assemblea congiunta dei parlamentari, che slitta dalle 15 a questa sera, i 5 Stelle sono combattutissimi. Tra chi spera ancora in un Conte candidato grillino alle prossime politiche, e quindi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – I 5siin due tra governisti aliase chi non vuolepremier: il M5S rischia la scissione. Nel giorno dell’incarico conferito da Mattarella all’ex numero uno della Bce, che ha accettato di provare a formare un governo istituzionale, tra i 5regna sovrano il caos. Il capo politico reggente del M5S Vito Crimi detta la linea: nessun sostegno a un governo tecnico presieduto da. Stasera l’assemblea congiunta dei parlamentari 5Ma nel M5S non c’è alcuna compattezza. A poche ore dalla assemblea congiunta dei parlamentari, che slitta dalle 15 a questa sera, i 5sono combattutissimi. Tra chi spera ancora in un Conte candidato grillino alle prossime politiche, e quindi ...

MuredduGiovanni : RT @IlPrimatoN: Il reggente Crimi detta la linea - no alla fiducia a Draghi - ma tra i 5 Stelle in tanti pensano alla poltrona https://t.c… - ilbarone1967 : RT @IlPrimatoN: Il reggente Crimi detta la linea - no alla fiducia a Draghi - ma tra i 5 Stelle in tanti pensano alla poltrona https://t.c… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Il reggente Crimi detta la linea - no alla fiducia a Draghi - ma tra i 5 Stelle in tanti pensano alla poltrona https://t.c… - IlPrimatoN : Il reggente Crimi detta la linea - no alla fiducia a Draghi - ma tra i 5 Stelle in tanti pensano alla poltrona - James49756297 : Proposta senza dati alla mano: Si spaccano i 5 stelle: Conte e Di Maio VS Di Battista Si spacca la Lega: Borghi VS… -