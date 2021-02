Governo: Salvini, 'sì a Draghi se porta stabilità ma elezioni al più presto' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Se sarà Draghi a portare stabilità noi daremo il nostro contributo con l'idea che la parola debba tornare prima possibile agli italiani". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Otto e mezzo' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Se saràrenoi daremo il nostro contributo con l'idea che la parola debba tornare prima possibile agli italiani". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Otto e mezzo' su La7.

fattoquotidiano : TUTTI FURIOSI CON #ITALIAVIVA In attesa del nuovo governo, torna in campo la società civile. Lettere aperte, appell… - Giorgiolaporta : #CONTE non è più il Capo del #Governo italiano. Quello che puntava il dito e faceva i nomi di #Meloni e #Salvini da… - matteosalvinimi : #Salvini: Fortuna che bisognava fare in fretta: se c'è un Governo ce lo dicano entro oggi, sennò si vada a votare.… - micaela41663414 : RT @AlbertoLetizia2: #Salvini non vuole fare il governo con @lauraboldrini? 1) Chi glielo ha chiesto? 2) Dovrebbe essere piuttosto la presi… - Ernesto29296958 : RT @borghi_claudio: Quanti sono quelli che quando gli chiedono cosa deve fare il prossimo governo dice che bisogna RIPRISTINARE LE LIBERTA'… -