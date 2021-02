Governo Draghi, il Pd tenta di convincere i 5 stelle. Zingaretti chiede un incontro, Franceschini: “Non disperdere l’alleanza” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A varare un terzo Governo guidato da Giuseppe Conte ci hanno provato. Ma hanno fallito, affondando tra i mille colpi di Matteo Renzi. Adesso il Pd, il primo partito a rispondere presente all’appello del presidente della Repubblica, prova a salvare il salvabile. Cioè l’alleanza che sembrava essersi strutturata con il Movimento 5 stelle. Il primo passo lo fa Nicola Zingaretti. “Con Draghi si apre una fase nuova. chiederò un incontro a M5S e Leu”, dice il segretario e sottolinea:”Non bisogna perdere la forza e le potenzialità di un’alleanza con il Movimento 5 stelle e con Leu, basata su proposte comuni sul futuro dell’Italia”. Poi tocca al’esponente del Pd che più di altri ha voluto l’alleanza con il M5s fare un appello agli alleati. “Io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A varare un terzoguidato da Giuseppe Conte ci hanno provato. Ma hanno fallito, affondando tra i mille colpi di Matteo Renzi. Adesso il Pd, il primo partito a rispondere presente all’appello del presidente della Repubblica, prova a salvare il salvabile. Cioèche sembrava essersi strutturata con il Movimento 5. Il primo passo lo fa Nicola. “Consi apre una fase nuova.rò una M5S e Leu”, dice il segretario e sottolinea:”Non bisogna perdere la forza e le potenzialità di un’alleanza con il Movimento 5e con Leu, basata su proposte comuni sul futuro dell’Italia”. Poi tocca al’esponente del Pd che più di altri ha volutocon il M5s fare un appello agli alleati. “Io ...

