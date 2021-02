GFVip 5, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi abbandoneranno il reality? La decisione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La finalissima del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda in diretta su Canale 5 il prossimo 1° marzo 2021. I primi concorrenti ad essersi aggiudicati già il titolo di finalisti del programma sono: Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Nei prossimi giorni si aggiungeranno a loro altri “Vipponi”. La scoperta del prolungamento del programma di altre due settimana fino ad inizio marzo ha scosso gli animi dei concorrenti. In modo particolare, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avevano ipotizzato in un primo momento di dire addio prima del previsto alla casa più spiata d’Italia. Ora, una volta metabolizzata la notizia, i due “Vippini” sembrano aver preso un’altra decisione. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi resteranno al GFVip 5? ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La finalissima del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda in diretta su Canale 5 il prossimo 1° marzo 2021. I primi concorrenti ad essersi aggiudicati già il titolo di finalisti del programma sono: Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Nei prossimi giorni si aggiungeranno a loro altri “Vipponi”. La scoperta del prolungamento del programma di altre due settimana fino ad inizio marzo ha scosso gli animi dei concorrenti. In modo particolare,avevano ipotizzato in un primo momento di dire addio prima del previsto alla casa più spiata d’Italia. Ora, una volta metabolizzata la notizia, i due “Vippini” sembrano aver preso un’altraresteranno al5? ...

GrandeFratello : Bigliettino-gate... ??#GFVIP - dalila_borda : RT @edoruta: Stefania: “mi ha fatto tenerezza quando ha detto che era sola in un container e aveva bisogno di qualcuno da abbracciare. Noi… - Floraibrahimi2 : RT @edoruta: Stefania: “che poi Dayane è la prima a dirti che la vita è bella e che bisogna ringraziare ogni giorno per esserci” #gfvip #d… - Angela18172963 : RT @edoruta: Stefania: “che poi Dayane è la prima a dirti che la vita è bella e che bisogna ringraziare ogni giorno per esserci” #gfvip #d… - Vale_AM_FM : RT @bayxreche: Comunque togliendo Rosa, Stefania e Tommaso, ma in generale tutti, si stanno dimostrando le belle persone che sono. 'Lei qu… -