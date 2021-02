Esa ‘insulta’ la Pettinelli nel daytime del 3 febbraio di Amici 20: “ma ci senti?” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella puntata del daytime di mercoledì 3 febbraio 2021 di Amici 20, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, il cantante Esa ha ‘insultato’ la coach Anna Pettinelli. Il motivo che ha spinto l’allievo che fa parte del team di Rudy Zerbi ad usare termini come “Non capisce un caz*o”, sembra essere stato il commento negativo che la conduttrice radiofonica di RDS gli ha riservato durante l’ultima puntata di sabato 30 gennaio. Secondo la prof Pettinelli, Esa, non è molto bravo nelle cover. Sui propri inediti, anche se li ritiene non bellissimi, è più bravo e a proprio agio. Quando invece deve cantare brani di altri cantanti è spesso impreciso e calante nelle note. Queste parole hanno mandato su tutte le furie Esa che, una volta tornato in casona, si è sfogato con Enula e con gli altri ragazzi della ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella puntata deldi mercoledì 32021 di20, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, il cantante Esa ha ‘insultato’ la coach Anna. Il motivo che ha spinto l’allievo che fa parte del team di Rudy Zerbi ad usare termini come “Non capisce un caz*o”, sembra essere stato il commento negativo che la conduttrice radiofonica di RDS gli ha riservato durante l’ultima puntata di sabato 30 gennaio. Secondo la prof, Esa, non è molto bravo nelle cover. Sui propri inediti, anche se li ritiene non bellissimi, è più bravo e a proprio agio. Quando invece deve cantare brani di altri cantanti è spesso impreciso e calante nelle note. Queste parole hanno mandato su tutte le furie Esa che, una volta tornato in casona, si è sfogato con Enula e con gli altri ragazzi della ...

