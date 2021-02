Draghi premier? Festeggiano i “padroni dello spread” e gli squali della finanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Negli ambienti dell’alta finanza e della speculazione hanno festeggiato alla nomina di Draghi. Così come hanno stappato spumanti i “padroni dello spread”. Infatti si parla già di effetto-Draghi. L’annuncio del Quirinale si è propagato immediatamente sui mercati finanziari, che ben conoscono il suo volto e curriculum: Piazza Affari scatta fin dalle prime battute con le banche grandi protagoniste e lo spread tra Btp e Bund cala vedendo la soglia psicologica di 100 punti base. Come riporta Repubblica, “già i future sul Ftse Mib erano andati in fibrillazione alla notizia che Draghi sarebbe stato ricevuto da Mattarella”.



“L’apertura ufficiale degli scambi conferma il movimento: Piazza Affari si conferma in rialzo oltre il 2% a metà ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Negli ambienti dell’altaspeculazione hanno festeggiato alla nomina di. Così come hanno stappato spumanti i “”. Infatti si parla già di effetto-. L’annuncio del Quirinale si è propagato immediatamente sui mercati finanziari, che ben conoscono il suo volto e curriculum: Piazza Affari scatta fin dalle prime battute con le banche grandi protagoniste e lotra Btp e Bund cala vedendo la soglia psicologica di 100 punti base. Come riporta Repubblica, “già i future sul Ftse Mib erano andati in fibrillazione alla notizia chesarebbe stato ricevuto da Mattarella”.“L’apertura ufficiale degli scambi conferma il movimento: Piazza Affari si conferma in rialzo oltre il 2% a metà ...

riotta : Beh, se la crisi finisce con Draghi premier al posto di Conte, secondo voi chi vince? - pietroraffa : Se #Draghi diventa premier, Renzi non solo scriverà 'La mossa del cavallo 2', ma lancerà direttamente una nuova ser… - ladyonorato : Diciamoci la verità: abbiamo bisogno di un premier che abbia l’autorevolezza e la competenza per contrastare l’impe… - SkyTG24 : Mario Draghi, il pensiero economico del possibile futuro premier - FedeFraschetti : @PaoloGentiloni Stimo Draghi. Ma leggere Lodi da parte sua come di Letta ed altri ancora, mi fa in realtà preoccupa… -