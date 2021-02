Dayane Mello apprende della morte del fratello. La decisione se restare o no nella casa del GF VIP (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è stata una bella notizia quella che è stata comunicata alla super favorita di questa lunga edizione del Grande fratello VIP. Dayane Mello colpita da un grave lutto Purtroppo, Dayane Mello ha ricevuto una tragica notizia; uscita temporaneamente dalla casa di Cinecittà, la modella brasiliana ha dovuto fare i conti con una realtà davvero molto triste. La favorita di questa edizione, infatti, ha scoperto che il fratello minore, Lucas Mello, è morto in un grave incidente stradale. Secondo quanto riportato, il giovane è morto a Lontras, Santa Catarina, un Comune del Brasile. Dayane è distrutta; dopo aver parlato a lungo con il fratello Juliano e dopo essersi sfogata con uno psicologo, ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è stata una bella notizia quella che è stata comunicata alla super favorita di questa lunga edizione del GrandeVIP.colpita da un grave lutto Purtroppo,ha ricevuto una tragica notizia; uscita temporaneamente dalladi Cinecittà, la mobrasiliana ha dovuto fare i conti con una realtà davvero molto triste. La favorita di questa edizione, infatti, ha scoperto che ilminore, Lucas, è morto in un grave incidente stradale. Secondo quanto riportato, il giovane è morto a Lontras, Santa Catarina, un Comune del Brasile.è distrutta; dopo aver parlato a lungo con ilJuliano e dopo essersi sfogata con uno psicologo, ...

