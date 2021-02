Crisi climatica: Tar Parigi condanna Stato francese per non aver affrontato impatto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una battaglia legale sostenuta da oltre 2,3 milioni di persone che hanno firmato la petizione lanciata sul caso e che ha il record di essere la più partecipata della storia della Francia, nota Oxfam in un comunicato Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una battaglia legale sostenuta da oltre 2,3 milioni di persone che hanno firmato la petizione lanciata sul caso e che ha il record di essere la più partecipata della storia della Francia, nota Oxfam in un comunicato

Ultime Notizie dalla rete : Crisi climatica Bari - Legambiente Puglia presenta il nuovo PNRR

Il faro che ha guidato Legambiente nella redazione del suo Recovery Plan è la lotta alla crisi climatica che riguarda trasversalmente le 23 priorità nazionali di intervento. Nel documento, inoltre, ...

Sentenza storica: la Francia condannata per non aver agito contro il cambiamento climatico

Clima e giustizia. Una sentenza storica condanna oggi lo Stato francese per non aver intrapreso le azioni necessarie ad affrontare l'impatto della crisi climatica. Una decisione senza precedenti che può e deve essere uno stimolo per altri paesi, inclusa L'italia, ad agire rapidamente per ridurre le emissioni di Co2 in linea con gli impegni ...

Cosa ci insegna il 2020 sulla crisi climatica LifeGate Il Consiglio federale adotta il patto ONU sulla migrazione – La condanna della Lega

La Lega dei Ticinesi apprende con grande sconcerto della decisione del Consiglio federale di adottare il messaggio concernente il Patto globale ONU sulla migrazione. Il Patto ONU sulla migrazione mira ...

Legambiente presenta il suo Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

Un’Italia più verde, più vivibile, innovativa e inclusiva. Così potrà diventare la Penisola da qui al 2030 se saprà utilizzare al meglio le opportunità e le risorse che l’Europa ha messo a disposizion ...

