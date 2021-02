Covid a Melbourne | domani niente Atp Cup

GuidoAnselmi7 : @blackskies81 @ilpost Infatti un dipendente dell'albergo in cui erano loro è risultato positivo perchè è stato appu… - dado1907 : RT @GeorgeSpalluto: Annullati tutti i match di domani a Melbourne. Un dipendente del Grand Hyatt Hotel (uno di quelli dove i tennisti hanno… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Australian Open, positivo al Covid un lavoratore dell'hotel: giovedì stop a tutti i tornei a Melbourne - redmanhsl : @lorenzofares A noi sembra esagerato perché ci siamo abituati a centinaia di morti al giorno. Loro vogliono vivere… - teozorzoli : L’#AusOpen è davanti al grande interrogativo di qualsiasi evento internazionale in era #Covid: seguire il rigido pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Melbourne

, 3 febbraio 2021 - Frenata per la marcia di avvicinamento agli Australian Open: asi è infatti verificato un caso dinel personale di uno dei centri che ospitano i partecipanti ai vari tornei preparatori in vista del grande torneo. Gli organizzatori hanno così ...... chiunque fosse entrato in qualche modo in contatto con un caso accertato di positività al- ...vuota e come avesse viaggiato sul un pullman privato in solitaria una volta arrivato a; ma ...Centinaia di persone in auto isolamento, in seguito alla positività di un dipendente dell'hotel dove alloggiano tennisti, staff e funzionari dello Slam View on euronews ...Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.