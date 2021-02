Che tempo che fa | Fabio Fazio intervista Barack Obama

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex presidente Usasarà ospite domenica 7 febbraio dia Cheche fa. L’annuncio sui profili social del programma di Rai3. “Siamo onorati di comunicarvi che domenica, per la prima volta in esclusiva tv in Italia,a CheChe Fa intervisterà il 44° presidente degli Stati Uniti,”, si legge nel post. “Vi aspettiamo, per questo straordinario appuntamento, domenica dalle 20.00 su Rai3”. Etwitta: “Thank you Mr President!”. Vi aspettiamo domenica, dalle 20.00 su @RaiTre, per questa puntata straordinaria di #CTCF con l’in esclusiva tv in Italia di @fabal 44° Presidente ...

