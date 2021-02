Black history month | per il riconoscimento dei valori degli Afroamericani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il precursore del “” (mese della storia dei neri) fu lo storico Carter G. Woodson. Nel 1926 l’afroamericano si unì all’ASALH (associazione dedita allo studio e alla divulgazione della storia). Così stabilì per la celebrazione, la data nella seconda settimana del mese di febbraio. Non a caso nel periodo durante il quale ricorrono il compleanno di Frederick Douglass e del Presidente Abramo Lincoln. Nato in Virginia e figlio di genitori analfabeti che avevano vissuti gli orrori della schiavitù Woodson, dovette lottare non poco per riuscire a studiare solo in maniera sporadica. Lavorò assieme alla sua famiglia in un’azienda agricola e nelle miniere di carbone in West Virginia. All’età di vent’anni finì le scuole superiori e continuò a studiare fino a conseguire un ...