Biancheri su Sanremo 2021: “Festival e città indissolubili” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le parole di Alberto Biancheri sul Festival di Sanremo 2021 in diretta su RTL 102.5 questa mattina. Il sindaco di San Remo è stato intervistato in diretta in Non Stop News, condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti. Il sindaco della cittadina ligure è stato chiamato a commentare le recenti novità sul Festival numero 71, il cui avvio resta confermato al 2 marzo. La kermesse canora, tuttavia, è stata costretta a scendere a patti onde scongiurare il trasferimento in altre location. La proposta dei discografici era quella di utilizzare il Forum di Assago per Sanremo 71. Il Festival resta in città a i lavori per il palco sono già iniziati al Teatro Ariston. A proposito delle innumerevoli complicazioni e dei numerosi imprevisti, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le parole di Albertosuldiin diretta su RTL 102.5 questa mattina. Il sindaco di San Remo è stato intervistato in diretta in Non Stop News, condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti. Il sindaco della cittadina ligure è stato chiamato a commentare le recenti novità sulnumero 71, il cui avvio resta confermato al 2 marzo. La kermesse canora, tuttavia, è stata costretta a scendere a patti onde scongiurare il trasferimento in altre location. La proposta dei discografici era quella di utilizzare il Forum di Assago per71. Ilresta ina i lavori per il palco sono già iniziati al Teatro Ariston. A proposito delle innumerevoli complicazioni e dei numerosi imprevisti, ...

SMSNEWSOFFICIAL : Sanremo 2021, il Sindaco Alberto Biancheri a RTL 102.5: “Mi auspico che questo festival sia nell’era Draghi. La cit… - CinnyCinzia : RT @rtl1025: 'Confermate le date di #Sanremo2021, il Festival sarà fatto in sicurezza e purtroppo sarà ridimensionato rispetto al passato'.… - CinnyCinzia : RT @rtl1025: ???? #Festival di #Sanremo2021 e dintorni: in diretta in #nonstopnews il sindaco di #Sanremo @A_Biancheri - CinnyCinzia : RT @rtl1025: '#Sanremo2021, sto lavorando con la Rai per creare tre sale stampa per far sì che gli incontri stampa avvengano in presenza'… - CinnyCinzia : RT @rtl1025: 'Nave da crociera per #Sanremo2021? Non mi è piaciuta l'idea di mettere il pubblico in una bolla. Non si è concretizzata. Fest… -