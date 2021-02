ATP Cup 2021, Fabio Fognini supera Benoit Paire ed avvicina l’Italia alle semifinali: 1-0 sulla Francia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ notte fonda nel Bel Paese, ma non per l’Italia nell’ATP Cup 2021 di tennis: gli azzurri sono in vantaggio per 1-0 sulla Francia dopo il primo singolare della seconda giornata del Girone C. Fabio Fognini, infatti, liquida Benoit Paire imponendosi per 6-1 7-6 (2) in un’ora e venti minuti. Ora toccherà a Matteo Berrettini, nel match contro Gael Monfils, provare a portare l’Italia già in semifinale. Nel primo set otto dei primi nove punti vengono vinti dal giocatore al servizio, poi nel terzo gioco Paire commette quattro doppi falli consecutivi e Fognini ottiene il più facile dei break a zero. L’azzurro annulla due palle dell’immediato controbreak e scappa via, trovando il secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ notte fonda nel Bel Paese, ma non pernell’ATP Cupdi tennis: gli azzurri sono in vantaggio per 1-0dopo il primo singolare della seconda giornata del Girone C., infatti, liquidaimponendosi per 6-1 7-6 (2) in un’ora e venti minuti. Ora toccherà a Matteo Berrettini, nel match contro Gael Monfils, provare a portaregià in semifinale. Nel primo set otto dei primi nove punti vengono vinti dal giocatore al servizio, poi nel terzo giococommette quattro doppi falli consecutivi eottiene il più facile dei break a zero. L’azzurro annulla due pdell’immediato controbreak e scappa via, trovando il secondo ...

