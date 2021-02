Anelka | nuova avventura | sarà il ds dello Hyeres

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)per Nicolas, ex attaccante di Juventus e Chelsea. L'ex attaccante francese, oltre a vestire la maglia dei bianconeri nel 2013 per una triste parentesi, ha giocato con club del calibro di Psg, Real Madrid e Manchester City. Adesso inizia unacarriera, sempre nel mondo nel calcio ma con una veste diversa.infatti il nuovo dsFC, club di quarta divisione francese.IL COMUNICATOcaption id="attachment 1089071" align="alignnone" width="1024", getty/caption"Tocca a Nicolasconfermare il suo arrivo come direttore sportivo. Un colpo di eccezionale portata per il club. L’ex centravanti della nazionale ha infatti una notorietà mondiale e una rete adeguata dopo ...

