Accordi e Disaccordi | gli ospiti della puntata in onda il 3 febbraio su NOVE

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)e Disin prima serata mercoledì 32021 suMauro Corona e Danilo Toninelli Mercoledì 32021, su, continua l’appuntamento in prima serata cone Disil programma di approfondimento indi solito in secserata su. L’appuntamento con il programma condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi è per le 21:25 su. Unaparticolarmente ricca che arriva al culmine di una giornata importante per il paese con l’incarico di formare il governo affidato a Mario Draghi dopo la crisi del Conte 2. In studio si parlerà degli scenari che si aprono adesso, dopo che l’ex governatore ...

fattoquotidiano : Governo, Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Spero che Conte sia candidato premier M5s-Pd. Renzi deve stare… - Pietro13774113 : RT @ilfattovideo: Crisi di governo, Danilo Toninelli e Mauro Corona ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 3 febbraio alle 21.25 su Nove. C… - FrankTaricone : RT @ilfattovideo: Crisi di governo, Danilo Toninelli e Mauro Corona ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 3 febbraio alle 21.25 su Nove. C… - ItalyMattyBRaps : RT @ilfattovideo: Crisi di governo, Danilo Toninelli e Mauro Corona ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 3 febbraio alle 21.25 su Nove. C… - patriziabottell : RT @ilfattovideo: Crisi di governo, Danilo Toninelli e Mauro Corona ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 3 febbraio alle 21.25 su Nove. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordi Disaccordi

Dituttounpop

IT 22:20 - QUANDO L'AMORE ARRIVA IN CITTA' - 2 PARTE NOVE 18:00 - Crimini in diretta - 1V 19:00 - Little Big Italy - Las Vegas 20:30 - Deal With It - Stai al gioco 21:25 -(live) ...Andrea Morleo per ilgiorno.it andrea crisanti'La prossima estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno'. Gli italiani sono avvisati. A mettere in guardia il Paese è il virologo Andrea Crisanti, preoccupato cheAccordi e Disaccordi ospiti puntata in prima serata mercoledì 3 febbraio 2021. I temi della puntata. Dove in streaming online, replica ...Mercoledì 3 febbraio torna su Nove l’approfondimento in prima serata con l’attualità politica: ospiti della nuova puntata del talk ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda ...