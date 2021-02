“Vedere per capire, il cinema a scuola: Identità e Intercultura” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il cinema arriva nelle scuole con , un progetto ideato dall’Associazione Methexis Onlus, che si occupa di promuovere l’educazione al cinema nelle suole e da 26 anni organizza il MedFilm Festival di Roma. Il progetto si inserisce nel quadro dell’accordo tra il MIUR e il Mibact che regola il Piano Nazionale cinema per la scuola. propone un percorso formativo che unisce educazione all’immagine, educazione civica, conoscenze tecniche e pratiche di inclusione sociale, riflessioni su cultura e Identità, per fare didattica con il cinema, sia durante le ore di scuola in presenza che in didattica a distanza. Confermata la modalità degli incontri che si terranno in presenza, una piccola grande vittoria per la condivisione degli spazi fisici che restituirà l’emozione e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilarriva nelle scuole con , un progetto ideato dall’Associazione Methexis Onlus, che si occupa di promuovere l’educazione alnelle suole e da 26 anni organizza il MedFilm Festival di Roma. Il progetto si inserisce nel quadro dell’accordo tra il MIUR e il Mibact che regola il Piano Nazionaleper la. propone un percorso formativo che unisce educazione all’immagine, educazione civica, conoscenze tecniche e pratiche di inclusione sociale, riflessioni su cultura e, per fare didattica con il, sia durante le ore diin presenza che in didattica a distanza. Confermata la modalità degli incontri che si terranno in presenza, una piccola grande vittoria per la condivisione degli spazi fisici che restituirà l’emozione e ...

ladyonorato : Chebello!!! E quelle che altrettanto “gioiosamente” si riuniscono in Europa per manifestare contro la dittatura san… - MarinaSereni : Grazie a ?@brandobenifei? ?@ale_moretti? ?@pfmajorino? ?@bartolopietro1? per la missione e per il loro racconto. - virginiaraggi : Sono tornata a San Basilio per vedere una serie di interventi piccoli, ma significativi, che stiamo effettuando. A… - sarafexxx : @Myriham9 @ipertao Basta vedere le risposte che ci sono sotto questo post, per il resto non sono l’oracolo che sa’ chi insulta e chi no - changeniusmile : Sono Stay da poco e già ho potuto vedere quanto valgono questi ragazzi, è difficile vedere persone umili e oneste t… -