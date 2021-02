Un posto al sole: MARINA tornerà alla grande… e la soap NON chiude! (Di martedì 2 febbraio 2021) È un periodo in cui Un posto al sole sta facendo parecchio parlare di sé per una sorta di “turn over” degli interpreti che ha meravigliato non poco i telespettatori: nel giro di poco tempo, i fan hanno visto andare via gli attori che prestano il volto a Susanna, Ugo, Guido, MARINA, Fabrizio, Leonardo e Alex, mentre presto assisteranno anche alla partenza per Venezia di Angela Poggi. Non solo: aggiungiamo che – a quanto risulta a noi ma anche ad altre fonti che ne hanno già parlato di recente – lo stesso destino dovrebbe toccare poi anche a un altro nome di peso (ma non ci meraviglieremmo se fossero due visto che il ruolo in questione è fortemente legato a un altro personaggio, staremo a vedere). Vista tale situazione, in molti hanno pensato che per Upas questa fosse l’anticamera della chiusura, ma a tal proposito c’è ... Leggi su tvsoap (Di martedì 2 febbraio 2021) È un periodo in cui Unalsta facendo parecchio parlare di sé per una sorta di “turn over” degli interpreti che ha meravigliato non poco i telespettatori: nel giro di poco tempo, i fan hanno visto andare via gli attori che prestano il volto a Susanna, Ugo, Guido,, Fabrizio, Leonardo e Alex, mentre presto assisteranno anchepartenza per Venezia di Angela Poggi. Non solo: aggiungiamo che – a quanto risulta a noi ma anche ad altre fonti che ne hanno già parlato di recente – lo stesso destino dovrebbe toccare poi anche a un altro nome di peso (ma non ci meraviglieremmo se fossero due visto che il ruolo in questione è fortemente legato a un altro personaggio, staremo a vedere). Vista tale situazione, in molti hanno pensato che per Upas questa fosse l’anticamera della chiusura, ma a tal proposito c’è ...

