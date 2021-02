Trattativa saltata, Fico al Quirinale: «Permangono distanze, non c’è disponibilità per dare vita a una maggioranza» (Di martedì 2 febbraio 2021) «Si conclude oggi il mio mandato esplorativo. Allo stato attuale ci sono distanze tali per cui non ho registrato la disponibilità di dare vita a una maggioranza di governo». Così il presidente della Camera Roberto Fico, al termine del colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella dopo il giro di consultazioni tra le forze del perimetro della maggioranza di Governo per valutare se fosse possibile, de facto, superare le discrepanze interne e andare oltre l’impasse politico innescatosi con la crisi di governo. Il Presidente della Camera Roberto Fico è arrivato al Quirinale alle 20.22. E 5 minuti più tardi al massimo sedeva davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella per dirgli che anche le ultime ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) «Si conclude oggi il mio mandato esplorativo. Allo stato attuale ci sonotali per cui non ho registrato ladia unadi governo». Così il presidente della Camera Roberto, al termine del colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella dopo il giro di consultazioni tra le forze del perimetro delladi Governo per valutare se fosse possibile, de facto, superare le discrepanze interne e anoltre l’impasse politico innescatosi con la crisi di governo. Il Presidente della Camera Robertoè arrivato alalle 20.22. E 5 minuti più tardi al massimo sedeva davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella per dirgli che anche le ultime ...

ilfoglio_it : L'accordo per un nuovo governo non c'è. Il 'contratto' non è stato firmato. Fico che sale al Quirinale con un nulla… - infoitinterno : Fico è da Mattarella. Rottura tra Renzi e gli ex alleati, saltata la trattativa - thinkfree_carlo : RT @ilfoglio_it: L'accordo per un nuovo governo non c'è. Il 'contratto' non è stato firmato. Fico che sale al Quirinale con un nulla di fat… - G_DeMarchis : RT @ilfoglio_it: L'accordo per un nuovo governo non c'è. Il 'contratto' non è stato firmato. Fico che sale al Quirinale con un nulla di fat… - GianMarcoMelosu : La trattativa con #Renzi è definitivamente saltata quando ha iniziato a proporre #BinSalman come candidato premier.… -