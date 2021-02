Test Moto2 e Moto3, cambio di location (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo lo stravolgimento della pre season della classe MotoGP, arriva anche quello dei Test della classe Moto2 e Moto3. Inizialmente la classe cadetta e la classe di mezzo dovevano scendere in pista a Jerez dal 16 al 18 marzo. Con un annuncio degli ultimi minuti, la location dei Test è stata cambiata. I Test Moto2 e Moto3 da Jerez de la Frontera a Losail Per omogeneizzare tutto il programma ed evitare trasferte e rientri inutili vista la difficoltà a spostarsi tra paesi, si è deciso di cambiare la location dei Test Moto2 e Moto3 ed omogeneizzarla con quelli della MotoGP. I Test ufficiali della MotoGP saranno in programma per il 6-7-10-11-12 marzo, preceduti il 5 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo lo stravolgimento della pre season della classe MotoGP, arriva anche quello deidella classe. Inizialmente la classe cadetta e la classe di mezzo dovevano scendere in pista a Jerez dal 16 al 18 marzo. Con un annuncio degli ultimi minuti, ladeiè stata cambiata. Ida Jerez de la Frontera a Losail Per omogeneizzare tutto il programma ed evitare trasferte e rientri inutili vista la difficoltà a spostarsi tra paesi, si è deciso di cambiare ladeied omogeneizzarla con quelli della MotoGP. Iufficiali della MotoGP saranno in programma per il 6-7-10-11-12 marzo, preceduti il 5 ...

