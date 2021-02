Spray e manette a bambina con problemi psichici | sospesi gli agenti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sono stati, su richiesta del sindaco, glidi polizia che hanno ammanettato e immobilizzato unadi nove anni spruzzandoleurticante a Rochester, a nord di New York. “Quello che è successo venerdì è stato semplicemente orribile e ha giustamente indignato tutta la nostra comunità”, ha detto il sindaco Lovely Warren. “Sfortunatamente, la legge dello stato (di New York) e il contratto sindacale mi impediscono di intraprendere un’azione più immediata e seria”, ha aggiunto Warren, senza specificare quanti poliziotti siano stati. La sospensione durerà almeno fino alla conclusione di un’indagine interna della polizia di Rochester. Le fasi dell’arresto sono state documentate dalle ‘body cam’ in dotazione agli. Il filmato, diffuso domenica, mostra ...