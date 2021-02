Sonia uccisa dal suo ex per strada a Minervino di Lecce: fermato a Otranto il killer (Di martedì 2 febbraio 2021) Viviamo in perenne semi lockdown ormai da mesi, per alcuni è persino difficile uscire di casa per andare a fare la spesa nel paese vicino. Per altri impossibile prendere un treno. E invece per l’assassino di Sonia, uccisa barbaramente in strada, mentre cercava di fare da scudo all’uomo che amava, non è stato così complicato raggiungere Lecce e poi trovare la donna che un tempo diceva di amare. Da Torre Annunziata al Salento: il viaggio che lo ha portato fino a Minervino di Lecce per trovare la sua ex fidanzata, Sonia di Maggio, una ragazza di 29 anni che aveva ritrovato l’amore con un ragazzo salentino. Secondo le prime indiscrezioni emerse, con la testimonianza dell’uomo rimasto coinvolto nell’aggressione, il killer avrebbe voluto uccidere anche lui. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 febbraio 2021) Viviamo in perenne semi lockdown ormai da mesi, per alcuni è persino difficile uscire di casa per andare a fare la spesa nel paese vicino. Per altri impossibile prendere un treno. E invece per l’assassino dibarbaramente in, mentre cercava di fare da scudo all’uomo che amava, non è stato così complicato raggiungeree poi trovare la donna che un tempo diceva di amare. Da Torre Annunziata al Salento: il viaggio che lo ha portato fino adiper trovare la sua ex fidanzata,di Maggio, una ragazza di 29 anni che aveva ritrovato l’amore con un ragazzo salentino. Secondo le prime indiscrezioni emerse, con la testimonianza dell’uomo rimasto coinvolto nell’aggressione, ilavrebbe voluto uccidere anche lui. ...

